Задержанного по делу о мошенничестве советника РАН Соловьева арестовали

Советник Российской академии наук Василий Соловьев стал обвиняемым по делу об особо крупном мошенничестве. Измайловский районный суд по ходатайству следователя избрал для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 февраля 2025 года. Об этом говорится в материалах дела , опубликованных на сайте инстанции.

В официальном заключении суда отметили, что уголовное дело о мошенничестве, совершенное группой лиц или в особо крупном размере, криминалисты завели 6 декабря 2024 года в отношении неустановленного лица.

Через 20 дней они задержали Василия Соловьева, который стал подозреваемым по уголовному делу, а через сутки ему предъявили обвинение.

«Соловьев В.О. обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору при обстоятельствах, подробно указанных в постановлении», — указали в судебном решении.

В своем ходатайстве следователи объяснили необходимость заключения под стражу тяжестью обвинения, связями Соловьева с сотрудниками силовых структур, его регулярными поездками за границу, а также возможностями обвиняемого надавить на свидетелей или скрыться от правосудия.

Суд встал на сторону обвинения и ходатайство об аресте удовлетворил.

В конце прошлой недели Замоскворецкий районный суд арестовал начальника отдела межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша, обвиняемого в получении взятки. По версии следствия, он получил деньги в апреле от двух человек, которые также проходят по этому уголовному делу.