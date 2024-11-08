Задержание иностранцев с тонной кокаина в Ленобласти сняли на видео

ФСБ показала видео задержания контрабандистов с тонной кокаина в Ленобласти

Через Ленинградскую область устроили транзитный провоз грузовика с тонной латиноамериканского кокаина в Евросоюз. Курьерами, которых задержали силовики, оказались граждане одной из балканских стран. Наркотики иностранцы спрятали в тайнике транспортного средства. Видео с моментом задержания злоумышленников опубликовал Центр общественных связей ФСБ.

Судя по опубликованным кадрам, грузовик держали в пустом ангаре. В помещение вошли вооруженные сотрудники российских спецслужб и задержали находящихся в грузовом отсеке автомобиля двух мужчин.

В ходе дальнейшего осмотра машины сотрудники ФСБ обнаружили спрятанные пакеты с неизвестным веществом. Всего силовики нашли 984 брикета весом по одному килограмму каждый.

В ФСБ уточнили, что груз наркотиков готовили к транзитной перевозке в страны Евросоюза. Но перед пересечением границы курьеры решили подзаработать и заложили 20 килограммов запрещенного вещества в лесном тайнике.

Координаты они передали покупателям, которых задержали в момент извлечения запрещенного груза. Среди задержанных оказались двое россиян и гражданин Эстонии.