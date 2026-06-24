За два месяца в России задержали 128 нелегальных оружейников

Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Росгвардией задержали в апреле и мае текущего года 128 нелегальных оружейников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Правоохранители ликвидировали 45 подпольных мастерских, в которых превращали гражданское оружие в боевое и производили боеприпасы. Преступники действовали в 53 регионах России.

В ходе операций силовики изъяли 301 единицу вооружений, в том числе 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки и 37 автоматов. Кроме того, обнаружили 788 гранат, более 111 килограммов тротила и пороха и более 189 тысяч патронов.

В мае ФСБ сообщала, что сотрудники правоохранительных органов задержали 150 нелегальных производителей оружия и ликвидировали 41 подпольную мастерскую. Из незаконного оборота изъяли 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.