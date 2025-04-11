Взрывчатку нашли под машиной бывшего военкома Чувашии

Взрывное устройство обнаружили под машиной бывшего военкома Чувашской Республики Бахтиера Холикова. Жизни полковнику и его семьи спасла умная видеокамера, сообщил Telegram-канал Mash .

Недавно Холиков сменил место жительства из соображений безопасности. В его доме в Старых Урмарах стояла умная камера. Ночью устройство подало сигнал, что к автомобилю полковника кто-то подходил.

Холиков вызвал спецслужбы, которые обезвредили взрывчатку. Следователи подозревают в организации теракта СБУ, которая нашла исполнителя на территории Чувашии. В настоящее время подозреваемых ищут.

В марте неизвестный прикрепил взрывное устройство к автомобилю бывшего советника главы МВД Луганской Народной Республики Виталия Киселева. Самого военного эксперта в этот момент в машине не было. Взрывотехники разминировали транспорт.