Вышедший из больницы российский режиссер не досчитался дорогих картин в коллекции

Попавший в больницу на восемь дней театральный режиссер Герман Энтин после возвращения в московскую квартиру не нашел четыре дорогие картины из своей коллекции. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов публикации, Энтин попал в больницу в августе после того, как пролежал без сознания около двух дней. Врачей к театральному деятелю вызвали друзья, которые нашли режиссера на полу.

После восьмидневного лечения и выписки Энтин вернулся домой и обнаружил, что четыре работы художников Льва Жегина и Михаила Ларионова пропали.

Повреждения замков режиссер не заметил и ключи никому не отдавал. Энтин написал заявление в полицию, которая приступила к расследованию.

В середине февраля прокуратура Москвы сообщила, что украденную с кафедры географического факультета МГУ картины «Бурное море» живописца XIX века Льва Лагорио нашли. В ведомстве уточнили, что личности грабителей установили по видео с камер наблюдения.