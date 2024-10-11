Выпустили 4 пули. Помощника депутата Госдумы попытались убить в Подмосковье

Неизвестный обстрелял 58-летнего Шерипа Алихаджиева, который является помощником депутат Госдумы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника, ЧП произошло на веранде дома пострадавшего в деревне Лапино городского округа Одинцово.

Стрелок выпустил четыре пули, из которых две попали в Алихаджиева. Пострадавшего отвезли в больницу, сейчас он в реанимационном отделении.

Правоохранители начали розыски стрелявшего, его личность на данный момент неизвестна. Силовики не установили мотив намерения убийства Алихаджиева.

Следственный комитет по Московской области в Telegram-канале сообщил в возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство.

«Следователи и криминалисты в настоящее время продолжают осмотр места происшествия. Они изъяли гильзы, пули и смывы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и розыск лица, совершившего преступление», — заявили в СК.

Ранее Алихаджиев занимал пост первого заместителя председателя Государственного совета Чечни, а также возглавлял Шалинский район. Также он трудился зампредседателя правительства Ингушетии.