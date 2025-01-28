Выборгские таможенники нашли контрабанду лекарств в посылках из Китая

Контрабанду партии препарата прегабалин пресекли в Выборге. Сотрудники таможни обнаружили лекарство в посылках из Китая. Об этом пишет сайт RT со ссылкой на пресс-службу ФТС России.

По данным ведомства, всего на имя россиянина поступило два отправления весом по 8,5 килограмма. Такое количество сильнодействующего вещества хватило бы для приготовления 40 тысяч доз.

Подозреваемого задержали во время получения заказа. Против мужчины возбудили уголовные дела. В ходе обыска у фигуранта изъяли еще 15 килограммов прегабалина.