Всплыли новые подробности дела об убийстве мужа фотомодели Vogue в Петербурге

Приговоренная к семи годам колонии фотомодель Лилия Судакова, ударив мужа ножом, не вызвала скорую помощь, а отправила фотографии раны врачу и сходила в аптеку за зеленкой. Материалы уголовного дела попали в распоряжение РИА «Новости» .

«Вместо вызова скорой помощи, согласно показаниям [свидетеля], они фотографировали рану и отсылали знакомому врачу, а также обсуждали версии, как выставить произошедшее», — заявил следователь.

Судакова сходила в аптеку за перекисью водорода и зеленкой. Когда экстренные службы все же приехали, она сказала им, что муж час назад пришел домой раненым.

Девушка получила четыре года условно, но на этапе апелляции горсуд Санкт-Петербурга переквалифицировал преступление с умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, на убийство. Судакова получила семь лет колонии общего режима.

Защита настаивала на том, что муж регулярно избивал Судакову. Вечером 28 ноября 2020 года она ударила его ножом в сердце.