Всем фигурантам дела об убийстве байкера в Люблине продлили арест

Суд продлил арест 6 фигурантам дела о расправе над байкером в Москве на 3 месяца

Басманный суд продлил арест шестерым фигурантам дела об убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалева из-за замечания о парковке. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По решению суда, обвиняемые будут находиться под стражей до 18 сентября 2024 года. Постановление еще не вступило в законную силу.

По предварительной версии, Шахин и Шахрат Аббасовы избили и ранили ножом молодого человека, который сделал им замечание за неправильную парковку. От полученных ранений пострадавший умер в больнице.

СК возбудил уголовное дело об убийстве. Во время обысков в доме предполагаемого убийцы правоохранители нашли более 44 миллионов рублей.

Позже стало известно, что отец Аббасова хотел договориться с родственниками убитого, чтобы замять дело. Мать погибшего москвича рассказала, что ей и ее семье поступали угрозы от родственников обвиняемых.

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