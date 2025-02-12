Все подсудимые по делу о теракте на Крымском мосту отказались признавать вину

Все восемь подсудимых по уголовному делу о теракте Крымском мосту в октябре 2022 года отказались признавать свою вину. Об этом сообщил ТАСС .

«Все восемь подсудимых вину не признают», — сказал адвокат Гасан Раджабов.

Первое слушание дела по существу прошло 12 февраля в Южном окружном военном суде. Оно состоялось в закрытом режиме.

На скамье подсудимых оказались Артем Азатьян, Дмитрий Тяжелых, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Владимир Злоба, Артур Терчанян, Александр Былин и Роман Соломко. Их обвинили в незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств, а также в совершении теракта.

По версии следствия, преступную группу сформировал первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк. Ее участники отправились на Крымский мост в грузовике, за рулем которого находился мужчина, не знавший о планах злоумышленников.

Теракт произошел 8 октября 2022 года. При взрыве погиб водитель грузовика и четыре человека, которые ехали в легковой машине неподалеку.