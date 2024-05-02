Возможных убийц двух жителей Волгодонска заключили под стражу | 360°

Криминал 02 мая 2024, 16:35 Возможных убийц двух жителей Волгодонска заключили под стражу Волгодонский суд арестовал двух подозреваемых по делу о двойном убийстве Пресс-служба Следственного комитета

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Волгодонский районный суд в Ростовской области постановил заключить под стражу двух мужчин, которых подозревают в двойном убийстве местных жителей. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации объединенной пресс-службы судов региона, одного из подсудимых арестовали до 23 июня 2024 года, а второго подозреваемого — до 22 июня

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В пресс-службе МВД по Ростовской области отметили, что в преступлении обвинили двух уже судимых за убийство 53-летних мужчин.

«Фигуранты занимались изготовлением и продажей древесного угля, покупателями которого были убитые. Из-за образовавшегося долга произошел конфликт», — заявили в ведомстве.

По данным полиции, злоумышленники убили и сожгли тела двоих местных жителей в возрасте 47 и 54 лет. После этого преступники закопали останки.

Ранее москвич признался, что убил 46-летнего собутыльника после ссоры с ним. По версии следствия, мужчина расчленил знакомого и спрятал его тело в лесополосе.