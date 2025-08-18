Восьми рецидивистам из Удмуртии грозит до 20 лет колонии за торговлю наркотиками

Перед судом предстанут восемь жителей Удмуртии, которые обвиняются в организации сбыта наркотиков через интернет-магазин. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу МВД Росси по республике.

Расследование установило, что участники банды проживали в разных городах региона и занимались закладками психотропных веществ по заданиям кураторов. Наркотики доставлялись крупными партиями, а затем распределялись на мелкие дозы для распространения по Удмуртии. Общались злоумышленники исключительно онлайн.

Операции сотрудников полиции позволили выявить более 120 грамм синтетических наркотиков, спрятанных в тайниках. Следствием доказано совершение 31 преступления.

Все подсудимые ранее привлекались к уголовной ответственности, включая дела о торговле наркотиками. Уголовное дело передали в суд, обвиняемым грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.