Восемь завербованных Киевом преступников готовили крупный теракт в Подмосковье

В Московской области предотвратили теракт против руководителя оборонного предприятия. Заказчиками атаки были украинские спецслужбы, заявили в СК.

Подготовку к теракту вели восемь завербованных человек, причем троим не было 18 лет, уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Сейчас расследование уголовного дела против них завершено. Скоро они предстанут перед судом.

«В декабре 2024 года в Коломне обвиняемые, действуя по заданию спецслужб Украины, за денежное вознаграждение в размере не менее 1 миллиона рублей изготовили и предприняли попытку заложить самодельное взрывное устройство под днище автомобиля руководителя одного из оборонных предприятий», — подчеркнула Петренко.

В момент закладки бомбы двоих обвиняемых задержали с поличным сотрудники УФСБ по Москве и Московской области, которым удалось предотвратить подрыв автомобиля.

Во время расследования следователи допросили более 20 свидетелей, провели 15 осмотров места происшествия, 15 обысков, 40 осмотров предметов и документов, 28 судебных экспертиз. Объем материалов дела составил 23 тома.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключила представитель СК.