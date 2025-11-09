Восемь участников ОПГ предстанут перед судом за аферы на 18 млн рублей в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершили расследование в отношении членов банды, обвиняемых в мошенничестве, убийстве и коррупционных преступлениях. Восемь человек будут отвечать перед законом за свои действия, сообщил сайт gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Северной столице.

Согласно материалам уголовного дела, преступники орудовали с 2010 по 2023 год. Они целенаправленно искали людей, страдающих от алкогольной или наркотической зависимости, а также пенсионеров, чтобы обмануть их. Злоумышленники втирались в доверие к жертвам и убеждали подписать фальшивые договоры займа и расписки.

Поддельные документы использовались для подачи исков в суд. Ущерб шестерым потерпевшим превысил 18 миллионов рублей. Кроме того, участники группировки помогали передавать взятки руководству отдела УМВД по Московскому району, чтобы некоторые лица могли избежать уголовной ответственности.

Одному из фигурантов вменяется убийство мужчины, который злоупотреблял алкоголем, чтобы завладеть его квартирой. Среди обвиняемых есть двое адвокатов. Уголовное дело в отношении одного из них приостановлено, так как он заключил контракт о военной службе.