Восемь нижегородцев осудили за организацию подпольного игорного бизнеса

Восемь жителей Нижегородской области признали виновными в незаконной организации азартных игр. На скамье подсудимых оказались три женщины и пять мужчин. Об этом редакции НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По данным следствия, в период с 2018 по 2021 год фигуранты вели подпольную игорную деятельность в Павлове, Богородске, Сергаче и Кулебаках. Для проведения азартных игр они использовали специальное оборудование и интернет вне установленных игорных зон.
Доход от нелегального бизнеса превысил 28 миллионов рублей. Все вырученные средства участники банды тратили на личные нужды.
Один из организаторов получил четыре года лишения свободы условно. Остальным назначили от двух до 2,5 года условного срока.
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