Вооруженный ножом житель Перми попытался ограбить ломбард

Житель Перми попытался ограбить ломбард, угрожая ножом работнику организации и охранникам. Происшествие случилось на улице 1905 года. Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу охранного агентства «Цербер».
Прибывшие после сигнала «Тревога» сотрудники ГБР обезвредили преступника, для этого им пришлось применить приемы рукопашного боя. Злоумышленника передали представителям полиции.
Задержанный оказался ранее судимым и находился в федеральном розыске. Возбуждено уголовное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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