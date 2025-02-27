Вооруженный ножом житель Перми попытался ограбить ломбард

Житель Перми попытался ограбить ломбард, угрожая ножом работнику организации и охранникам. Происшествие случилось на улице 1905 года. Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу охранного агентства «Цербер».

Прибывшие после сигнала «Тревога» сотрудники ГБР обезвредили преступника, для этого им пришлось применить приемы рукопашного боя. Злоумышленника передали представителям полиции.

Задержанный оказался ранее судимым и находился в федеральном розыске. Возбуждено уголовное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.