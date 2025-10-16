Вооруженный ножом мужчина пытался ограбить пекарню в Петербурге

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело о разбое с применением оружия. Преступление было совершено в одной из пекарен на улице Комсомола, сообщил телеканал « Санкт-Петербург ».

По версии следствия, злоумышленник, прикрыв лицо капюшоном, подошел к женщине-продавцу, которая пересчитывала выручку. Мужчина достал нож и потребовал отдать деньги.

Кассир не растерялась: она использовала электронный терминал, чтобы отвлечь грабителя, и спряталась в подсобном помещении. Неудачливый вор сбежал.