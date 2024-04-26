Военный на Алтае трижды не вышел на службу и сломал нос знакомому | 360°

Криминал 26 апреля 2024, 14:31 Военный на Алтае трижды не вышел на службу и сломал нос знакомому Барнаульский суд приговорил контрактника к 9 годам колонии за уклонение и драку

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На Алтае военнослужащего приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Он избил знакомого, а затем трижды не явился на службу. Об этом сообщили в пресс-службе Барнаульского гарнизонного военного суда.

Первое преступление мужчина совершил вечером 7 апреля 2023 года. Будучи пьяным, поругался со знакомым и ударил его рукой по лицу. Пострадавший получил перелом костей носа, его здоровью нанесли вред средней тяжести. После пьяной драки военный не вернулся на службу, несмотря на заключенный контракт.

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«Желая отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы и провести время по своему усмотрению, то есть без уважительных причин, в период мобилизации трижды совершил неявку в срок на службу», — сообщила пресс-служба суда.

Подсудимый уклонялся от обязанностей с 16 по 29 апреля, с 2 мая по 13 сентября и с 9 октября по 20 ноября 2023 года. Приняв во внимание рецидивы, судья приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

В Забайкалье военнослужащего отправили в колонию-поселение на два года и два месяца за отказ от командировки в зону боевых действий. Он предупредил, что не исполнит приказ, сначала в устной, а потом в письменной форме.