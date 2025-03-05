Военнослужащий в первый день отпуска убил двух человек в Рязанской области

Baza: военнослужащего задержали после убийства двух человек в Рязанской области

Военнослужащего задержали в Рязанской области после убийства двух человек в первый же день отпуска. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Накануне на трассе Москва — Челябинск нашли тела двух мужчин с колото-резаными ранами. Следователи предположили, что убийца зарезал их в машине и выкинул.

На следующий день подозреваемого задержали. Им оказался 46-летний мужчина, ехавший в том же автомобиле. Предположительно, он повздорил с попутчиками и убил их, после чего пересел за руль и уехал.

Против него возбудили уголовное дело об убийстве двух человек. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

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