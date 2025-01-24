Военного прокурора арестовали за организацию побега дезертиров с СВО

Сотрудника военной прокуратуры Алексея Ахрамешина арестовали за организацию побегов дезертиров из зоны СВО. По информации «Коммерсанта» , прокурор получил взятку в размере 200 тысяч рублей.

«По данным следствия, получив незаконное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, прокурор вывез из зоны боевых действий уроженца Сочи, решившего дезертировать на родину», — сообщило издание.

Ахрамешин включил беглеца в заявку на выезд из зоны боевых действий как свидетеля по одному из судебных процессов. Это не вызвало подозрений при проверке. Дезертира доставили в Ростов-на-Дону, где его ждали родственники. Силовики и ФСБ изучают документы Ахрамешина, подозревая, что данный эпизод не единичный.

В конце декабря полиция объявила в розыск трех дезертиров в Белгородской области. Трое рядовых штурмовой роты сбежали с автоматами.