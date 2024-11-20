Водителя, сбившего 13-летнего школьника, будут судить в Петербурге
В Петербурге будут судить мужчину, который сел за руль без прав и сбил на зебре 13-летнего школьника. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на прокуратуру города.
В конце июля мужчина сел на руль арендованного авто, не имея водительских прав. На проспекте Ветеранов он сбил подростка, который переходил дорогу по зебре на зеленый свет.
Ребенок сильно пострадал, его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Дело водителя рассмотрит Кировский суд.
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