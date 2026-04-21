Водителя с тремя пакетами наркотиков задержали на трассе в Тюменской области

Правоохранители задержали 49-летнего жителя Санкт-Петербурга в Тюменской области по подозрению в перевозке наркотиков. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

Мужчину, следовавшего за рулем машины CHERY, остановили на 37-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. При осмотре на переднем пассажирском сиденье была обнаружена спортивная сумка с тремя пакетами, содержащими около трех килограммов запрещенного вещества.

По версии следствия, задержанный выполнял роль курьера: он забрал наркотики из тайника в Ленинградской области и должен был перепрятать их в лесу под Ноябрьском. Возбуждено уголовное дело.