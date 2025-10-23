Водителя автобуса, облапавшего 9-летнюю девочку, поймали в Красногорске

Водителя рейсового автобуса, который залез под куртку девятилетней школьницы на глазах других пассажиров, задержали в Красногорске. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК .

Против извращенца возбудили дело по статье о совершении развратных действий в отношении ребенка. Момент, когда мужчина лез под одежду ребенку, успели снять на видео и выложить в соцсети.

«По информации, размещенной в соцмедиа, водитель автобуса, выполняя маршрут в пгт. Сабурово городского округа Красногорск, совершил развратные действия в отношении ребенка. Произошедшее было запечатлено на видео», — подчеркнули в СК.

Правоохранители начали проверку и быстро установили местонахождение водителя. В ближайшее время его доставят к следователю на допрос.

По информации Readovka, испуганную девочку вывели из автобуса пассажиры, а в дальнейшем выяснилось, что это был не первый ребенок, пострадавший от его рук. Незадолго до этого он домогался до другой школьницы, но тогда случай не получил широкой огласки и резонанса.

Также о задержании водителя сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Им оказался гражданин одной из стран Центральной Азии 1987 года рождения. В ближайшее время он будет передан в следственные органы», — подчеркнула она.