Водитель в Северной Осетии скончался из-за сфальсифицированного протокола

В Северной Осетии два сотрудника ГИБДД сфальсифицировали протокол о нетрезвом вождении в отношении местного жителя, который позже умер от инсульта. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по региону.

Против правоохранителей завели уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств.

По версии следствия, 10 сентября 2024 года местный житель из-за потери сознания столкнулся с припаркованными машинами на непроезжей части дороги. Прибывшие на место командир взвода и старший инспектор ДПС инсценировали движение машины и подтолкнули ее на дорогу, а затем сняли на видео.

После этого командир взвода вызвал на место ЧП еще двух сотрудников полиции и приказал составить на водителя административный протокол, якобы зафиксировав алкогольное опьянение.

Суд по ходатайству следователя избрал командиру взвода меру пресечения в виде заключения под стражу.

Telegram-канал Readovka добавил, что на самом деле у водителя случился приступ, из-за которого он протаранил несколько машин. Мужчине вовремя не оказали медицинскую помощь и увезли в отдел, позднее водитель умер от инсульта в больнице.

Ранее бывшего инспектора ДПС обвинили в инсценировке аварии с люксовым авто ради страховки.