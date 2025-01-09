Водитель получил ножевое ранение во время дорожного конфликта в Нижнем Новгороде

Один человек пострадал в ходе дорожной потасовки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По опубликованным данным, на пересечении проспектов Ленина и Ильича мужчина за рулем Kia Rio «подрезал» другую машину, на фоне чего между автомобилистами произошел конфликт.

В ходе ссоры 47-летний местный житель достал нож и ранил 37-летнего оппонента. Злоумышленника задержали. Он признал свою вину.

Против шофера составили административный протокол. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.