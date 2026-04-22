Водитель, насмерть сбивший пешехода в ХМАО, получил шесть лет колонии

Суд в Сургуте вынес приговор водителю, который в состоянии алкогольного опьянения стал виновником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Как сообщила сайту URA.RU пресс-служба прокуратуры региона, осужденный проведет шесть лет в колонии-поселении.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — отмечает пресс-служба надзорного ведомства.

Также осужденного лишили права управлять транспортными средствами на срок два года и десять месяцев.

Помимо этого, виновник ДТП выплатит пострадавшей стороне компенсацию в размере 950 тысяч рублей. Его автомобиль Mercedes-Benz конфискуют в пользу государства.