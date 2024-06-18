Водитель маршрутки развращал девочек на остановке на Кубани

СК: на Кубани водителя маршрутки обвинили в изнасиловании пяти девочек

Водитель маршрутки полгода совершал преступления сексуального характера в отношении девочек в поселке Ильском Северского района. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По предварительной версии, мужчина развращал детей с января по май на конечной остановке общественного транспорта. Его жертвами стали пять школьниц в возрасте от 11 до 14 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера против лица, не достигшего 14-летнего возраста». Обвиняемого арестовали.

Пять иностранцев ранее задержали по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в Чите. Преступление произошло в поселке Аэропорт. Мужчины напали на несовершеннолетнюю и надругались над ней. Их задержали по горячим следам.

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