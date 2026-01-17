Водитель из Крыма насмерть сбил пару, лежавшую на обочине дороги

В Балаклавском районе Севастополя рассмотрят уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по факту смертельного ДТП. Об этом сообщило ИА SevastopolMedia .

По данным следствия, фигурант, находясь в гостях у родственника на улице Колхозной, решил переставить свой автомобиль. При выполнении маневра он не убедился в его безопасности. В результате машина наехала на 40-летнего мужчину и 39-летнюю женщину, которые лежали на обочине.

Пострадавшие скончались на месте от полученных травм. Автомобилист предстанет перед судом. Он признал свою вину, добавил сайт vse42.ru.