Во Владивостоке неизвестные порезали и заживо подожгли мужчину

Во Владивостоке возле рынка в Ленинском районе неизвестные избили мужчину, ударили ножом в спину и пытались поджечь. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В полицию Ленинского района Владивостока обратился охранник рынка на улице Адмирала Юмашева. На записях с камер видеонаблюдения он заметил, что несколько мужчин избивают еще одного.

На кадрах, распространившихся в соцсетях, трое неизвестных повалили жертву на землю, облили горючей жидкостью и подожгли, но пламя быстро потухло. После этого они начали избивать мужчину, после чего один из нападавших ударил жертву ножом в спину.

Вскоре к месту происшествия приехали скорая и полиция. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и личности нападавших.

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