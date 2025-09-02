Во Владивостоке начался суд над врачами по делу о продаже младенцев в Китай

Во Владивостоке начался процесс по делу о продаже младенцев, которое наделало много шума. Перед судом предстали восемь сотрудников частных клиник — как местных, так и петербургских, сообщил РЕН ТВ .

По данным следствия, репродуктологи организовали следующую схему: иностранцам предлагали услуги суррогатных матерей, а новорожденных тайно вывозили в Китай по поддельным документам. Таким образом за границу попали 13 детей.

Криминальная схема вскрылась спустя два года. Следствие утверждает, что на незаконном бизнесе врачи заработали более 50 миллионов рублей.

Дело слушается в закрытом судебном заседании.

Ранее жительницу Москвы заподозрили в покупке детей, которых она выдавала за своих. Предположительно, чтобы получать пособия от государства.