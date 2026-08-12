Внучатого племянника Джона Кеннеди заочно арестовали в России за наемничество

За участие в боевых действиях на Украине американцу Конору Кеннеди грозит в России до 10 лет тюрьмы. Басманный районный суд Москвы санкционировал заочный арест обвиняемого. Об этом сообщил ТАСС .

Процесс проходил в закрытом режиме. Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Кеннеди. Защита американца подала на обжалование, но апелляция признала решение райсуда законным.

Внучатый племянник экс-президента США Джона Кеннеди стал фигурантом уголовного дела по части третьей статьи 353 УК России («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях»), ему грозит от семи до 10 лет заключения. Кеннеди сам объявил в соцсетях, что участвовал в боевых действиях на Харьковском направлении и в октябре 2022 года вернулся с Украины.

Ранее украинское руководство подтвердило привлечение 16 тысяч наемников к боевым действиям в зоне СВО. Они прибыли из 72 стран.