Владимирского мэра Дмитрия Наумова отправили в СИЗО

РИА «Новости»: во Владимире суд арестовал мэра Наумова по делу о мошенничестве

Октябрьский районный суд Владимира вынес решение в отношении главы города Дмитрия Наумова. Его арестовали до 25 октября, сообщили РИА «Новости» в суде.

«Ходатайство удовлетворено, заключили под стражу», — отметили в сообщении.

Чиновник проходит фигурантом по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Судебное заседание провели в закрытом режиме.

Перед этим в городской администрации проводились следственные действия. Наумова подозревают в махинациях с кладбищенскими землями. Официальной информации пока не поступало.

На сайте мэрии указано, что Наумов руководил Владимиром с 21 ноября 2022 года после избрания на конкурсной основе. До этого он занимал должность главы администрации Гороховецкого района Владимирской области.