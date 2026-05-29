Владелец нелегального алкогольного склада предстанет перед судом в Красноярске

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Красноярское» завершили расследование и направили в суд дело против местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении и попытке реализации крупной партии нелегальной спиртосодержащей продукции, сообщил сайт MK.RU .

В процессе оперативных мероприятий силовики установили, что житель Красноярска 1967 года рождения приобрел большую партию алкоголя различных наименований для перепродажи. Нелегальный товар хранился в арендованном контейнере на территории базы по улице Шахтеров в Центральном районе города.

Во время осмотра помещения полицейские обнаружили и изъяли 3880 бутылок спиртосодержащей продукции разного объема без соответствующих документов. Мужчине предъявили обвинение по статье 171.3 Уголовного кодекса России «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Сейчас расследование завершено, материалы дела направлены в Центральный районный суд города Красноярска для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.