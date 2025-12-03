Вице-мэру Нижнего Новгорода Егорова продлили срок задержания

В среду, 3 декабря, суд продлил задержание вице-мэру Нижнего Новгорода Сергею Егорову. Об этом сообщило РИА «Новости».

Срок увеличили на 72 часа. Адвокаты чиновника в зале суда не стали возражать против продления его задержания.

Обвинение первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода пока не предъявили. Чиновник проходит по делу о взятке в качестве подозреваемого.

Следствие считает, что Егорова необходимо поместить по домашний арест. Рассмотрение этого ходатайства назначили на пятницу, 5 декабря.

По версии правоохранительных органов, с февраля по август 2025 года чиновник получил крупную взятку через посредника в обмен за помощь в организации незаконной коммерческой деятельности в Нижнем Новгороде.