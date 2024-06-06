Виновных в убийстве луганских депутатов Попова и Филипоненко нашли

Виновных в убийстве депутатов народного совета Луганской Народной Республики Олега Попова и Михаила Филипоненко удалось найти. Об этом
РИА «Новости» рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник на полях ПМЭФ-2024.
«Знаю точно, что виновные найдены. Может, не все, но во всяком случае нашли тех исполнителей, которые все это исполняли», — сказал он.
При этом глава ЛНР не стал раскрывать подробности следствия.
В начале ноября 2023 года в Луганске
в результате подрыва личного автомобиля погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, экс-начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Позже стало известно о гибели в результате теракта депутата Народного совета ЛНР Олега Попова.
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