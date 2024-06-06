Виновных в убийстве луганских депутатов Попова и Филипоненко нашли

Пасечник: виновные в убийстве депутатов ЛНР Попова и Филипоненко найдены

Фото: РИА «Новости»

Виновных в убийстве депутатов народного совета Луганской Народной Республики Олега Попова и Михаила Филипоненко удалось найти. Об этом РИА «Новости» рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник на полях ПМЭФ-2024.

«Знаю точно, что виновные найдены. Может, не все, но во всяком случае нашли тех исполнителей, которые все это исполняли», — сказал он.

При этом глава ЛНР не стал раскрывать подробности следствия.

В начале ноября 2023 года в Луганске в результате подрыва личного автомобиля погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, экс-начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Позже стало известно о гибели в результате теракта депутата Народного совета ЛНР Олега Попова.

«ПСК Фарма» построит на территории ОЭЗ «Дубна» завод лекарств

Фейк: больницу для больных муковисцидозом отдадут под госпиталь бойцов СВО

Росатом инвестирует в строительство производства редкоземельных металлов в Соликамске 7,4 млрд рублей

«Мы смотрим вперед». Бутман — о культуре отмены, изоляции и возможностях России

Они и мы. О чем Путин говорил с иностранными журналистами на ПМЭФ

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте