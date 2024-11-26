Виновные во взрыве дома в Новосибирске лжегазовщики получили по 10 лет тюрьмы

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор лжегазовщикам по делу о взрыве в доме в феврале 2023 года, жертвами которого стали 15 человек. Об этом сообщил сайт kp.ru .

«Суд назначил 10 лет и 3 месяца Евгению Кавуну, А Ирине Урбах ровно 10 лет лишения свободы», — рассказал корреспондент издания.

Фигуранты будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Как отметил «Коммерсант», судья поддержали версию следователей, согласно которой Кавун и Урбах притворялись сотрудниками газосервисной компании и заменяли оборудования в квартирах дома, не имея необходимых для этого навыков.

Из-за их махинаций разгерметизировался шланг в одной из квартир, после чего начал «травиться» пропан, что спровоцировало взрыв. В результате ЧП погибли 15 человек, среди них двухлетний ребенок. Еще 11 жильцов пострадали.