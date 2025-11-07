ВИЧ-инфицированный нижегородец воткнул использованную иглу в полицейского при задержании за кражу коньяка

ВИЧ-инфицированного жителя Канавинского района осудили за серию правонарушений, включающих кражу и нападение на сотрудника полиции. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По данным ведомства, 27 июня текущего года мужчина открыто похитил пять бутылок коньяка из магазина. Вечером того же дня его задержали полицейские.

При задержании преступник воткнул использованную металлическую иглу от шприца в спину одного из полицейских. Мужчина знал о своем ВИЧ-статусе и осознанно поставил сотрудника полиции в опасность заражения.

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за грабеж, причинение легкого вреда здоровью представителю власти и заведомую постановку другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.