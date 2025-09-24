Версию об убийстве экс-чиновника Авакяна исключили

Причиной смерти сотрудника Росимущества Бориса Авакяна в здании посольства Армении в Санкт-Петербурге стал суицид. Об этом в комментарии газете «Грапарак» заявил глава дипмиссии Гурген Арсенян.

Он подчеркнул, что может сказать только то, что Авакян прибыл в консульство по доброй воле. Комментировать побег из суда дипломат отказался.

Отвечая на вопрос журналистов, могли ли бывшего чиновника убить на территории посольства, Арсенян сказал, что это исключено и такого быть не может.

Он описал способ самоубийства визитера, которое тот совершил за закрытой дверью. Ее пришлось вскрывать МЧС.

В России Борис Авакян стал фигурантом дела об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более чем 4,2 миллиарда рублей, но приговора он избежал, заключив контракт с Минобороны. Уезжать в зону проведения специальной военной операции не захотел и расторг соглашение.

На минувшей неделе полиция его задержала, а прокуратура возобновила уголовное дело. В минувший вторник, 23 сентября, в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения Авакян вышел на улицу и направился в консульство Армении на Большом проспекте Васильевского острова.

Там он потребовал, чтобы его экстрадировали в республику, где против него также завели уголовное дело об отмывании денег и незаконном пересечении границы.