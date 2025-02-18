Верховный суд отказался пересматривать приговор Фургалу

Верховный суд России не стал рассматривать кассационную жалобу представителей защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на приговор об организации заказных убийств. Информация об этом есть в карточке производства на официальном сайте инстанции.

Судья Верховного суда изучил жалобу адвокатов Фургала на приговор Люберецкого городского суда Московской области и принял решение об отказе в ее передаче для рассмотрения кассационной коллегией судей. Причина отказа не уточняется.

Причину отказа в суде не уточнили.

В феврале 2023 года Люберецкий суд Подмосковья приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова в 2004 и 2005 годах, а также в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и незаконном обороте оружия. Бывшего губернатора отправили в колонию строгого режима.

Вместе с ним по делу проходили еще три фигуранта. В списке оказались бывший помощник чиновника Андрей Карепов, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей и экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров. Они получили от 9,5 до 21 года заключения.