Верховный суд не стал рассматривать жалобу «златоустовского маньяка» на пожизненный срок
Верховный суд не стал рассматривать жалобу «златоустовского маньяка» Мозглякова
Верховный суд России не стал рассматривать жалобу на пожизненный приговор Николаю Мозглякову, обвиняемому в убийстве двух девочек в Челябинской области. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Возвращено без рассмотрения», — заявил собеседник журналистов.
По данным картотеки суда, претензию отклонили из-за недопустимости повторных кассационных жалоб.
Челябинский областной суд в 2008 году приговорил Николая Мозглякова к пожизненному сроку в колонии особого режима. Его обвиняют в убийстве двух семиклассниц.
Тела девочек обнаружили в Златоусте, у одной нашли следы удушения, у другой — колото-резаные раны. Происшествие вызвало большой общественный резонанс.
Мозгляков отбывает пожизненный срок в исправительной колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Это колония особого режима для пожизненно осужденных.