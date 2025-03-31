Вербовщика «Азова» заподозрили в причастности к покушению на Соловьева

Задержанный в Москве вербовщик украинского батальона «Азов»* оказался причастен к покушению на журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника канала, в 2014 году мужчина начал поддерживать террористическую организацию и стал участником ее спящей ячейки в Москве и Московской области. В период с 2019 по 2022 год он несколько раз приезжал на Украину для консультаций с командиром взвода.

По его заданию россиянин собирал и передавал информацию о местонахождении, вооружении, личном составе военнослужащих ВС России в зоне проведения СВО. Кроме того, он связывался с российскими военными и предлагал им присоединиться в ряды боевиков ВСУ, а у себя дома проводил встречи, на которых убеждал знакомых вступить в «Азов»*

В 2022 году мужчина финансово поддерживал Андрея Пронского, который по заданию СБУ готовил покушение на Владимира Соловьева.

Силовики предотвратили попытку покушения на телеведущего Владимира Соловьева в 2022 году. Преступники планировали установить на автомобиль журналиста самодельное взрывное устройство. Его хотели убить за поддержку спецоперации ВС России на Украине. Неонацистам обещали заплатить миллион рублей.

Следственный комитет завершил расследование дела о подготовке убийства в 2023 году. По версии следствия, к нему причастны восемь фигурантов.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.