Подростков задержали за ограбление вейп-шопа в Петербурге

В Калининском районе задержали трех подростков, которые ограбили вейп-шоп. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу.

Три подростка, 14, 15 и 17 лет, ограбили магазин на Кушелевской дороге, вынеся оттуда товаров на 13 тысяч рублей. Их сразу задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж группой лиц по предварительному сговору».

Самого младшего участника налета отпустили под подписку, двух других поместили в ИВС.