Подростков задержали за ограбление вейп-шопа в Петербурге

В Калининском районе задержали трех подростков, которые ограбили вейп-шоп. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу.
Три подростка, 14, 15 и 17 лет, ограбили магазин на Кушелевской дороге, вынеся оттуда товаров на 13 тысяч рублей. Их сразу задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж группой лиц по предварительному сговору».
Самого младшего участника налета отпустили под подписку, двух других поместили в ИВС.
Клуб «Активное долголетие» в Орехово-Зуеве начал изучать новый вид йоги
Обучение в школе для детей мигрантов предложили сделать платным
Песков опроверг передачу Путину послания от Трампа
Минцифры раскритиковали за долги и дефицит кадров у «Почты Росси»
Каллас усомнилась, что от замороженных активов России «что-то осталось»
Андрей Воробьев рассказал о планах по новым медцентрам в Ленинском округе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте