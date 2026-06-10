Вахтовика из ЯНАО арестовали по обвинению в убийстве в Курганской области

Ранее судимого жителя Ямала задержали по подозрению в убийство в городе Макушино Курганской области. Происшествие случилось в ночь с 6 на 7 июня в местной гостинице, сообщил URA.RU со ссылкой на пресс-службу курганского УМВД России.

По предварительным данным ведомства, в гостинице, где проживали рабочие, выполнявшие ремонтные работы на одном из объектов, фигурант отмечал свое 50-летие. В ходе застолья задержанные ранил ножом своего коллегу.

В результате 45-летний мужчина скончался, двое других участников конфликта получили ранения, но остались живы. По решению суда злоумышленника заключили под стражу.