В Зеленограде женщина потушила сигарету о лицо трехлетней девочки

В Зеленограде женщину отправили в психиатрическую больницу после нападения на девочку на улице. После выхода из стационара ее привлекут к ответственности, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Все произошло 8 марта в одном из дворов в 16-м микрорайоне Зеленограда. Местная жительница напала на незнакомую ей маленькую девочку и потушила сигарету об ее щеку.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что пострадавшему ребенку три года. Девочка получила ожог лица второй степени. В тот день она гуляла в парке вместе с папой.

Ее отец схватил напавшую на девочку женщину, повалили ее на землю и держал до приезда полиции. С собой у местной жительницы был нож. По словам родителей, в отделе полиции им сказали, что «не смогут ничего сделать»: женщина состоит на учете в психиатрической больнице.

Ирина Волк информацию о бездействии правоохранительных органов опровергла.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции Зеленограда, которые задержали подозреваемую.<…> В связи с имеющимся заболеванием женщину экстренно поместили в медицинское учреждение, по выходу из которого к ней будут применены меры ответственности в соответствии с законодательством. Собранные в ходе проверки материалы переданы в следственные органы», — заявила она.