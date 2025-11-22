В задержании сообщника убийцы в Белгородской области участвовали бойцы «Ахмата»

Власти Белгородской области наградили участников задержания сообщника преступника. Среди них оказались бойцы батальона «Ахмат-Запад», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале .

Операция с участием военных и сотрудников ОМВД России по Курчалоевскому району Чечни прошла в селе Вознесеновка в Шебекинском округе. После задержания подозреваемого отдали правоохранителям.

«Приятную миссию выполнил уважаемый губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он наградил почетными грамотами Рустама Агуева, Хусайна Ликиева, Абу-Салаха Зеиева, выразил благодарность их подчиненным за проявленный героизм», — заявил Кадыров.

Арестант замешан в деле об убийстве и изнасиловании в Новой Таволжанке в октябре, сообщил KP.RU. Подозреваемый сбежал из-под стражи, совершил новое преступление и 5 ноября опять попал в изолятор.