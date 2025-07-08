В Забайкалье поймали иностранца с 11 слитками золота

Пассажир поезда пытался провезти из Могочи в Благовещенск чемодан с семью килограммами золотых слитков. Его задержали по подозрению в незаконном хранении драгоценных металлов, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Иностранец, по версии следствия, сел в пассажирский поезд из Могочи в Благовещенск с чемоданом. При досмотре в нем обнаружили 11 слитков золота весом более семи килограммов и стоимостью свыше семи миллионов рублей.

Могочинский линейный отдел МВД России на транспорте задержал мужчину и возбудил уголовное дело по части 4 статьи 191 УК России («Незаконные хранение, перевозка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере»). Прокуратура признала действия полиции законными и взяла расследование на контроль.

Ранее в аэропорту Внуково таможенники остановили пассажира с незадекларированной двухкиллограммовой золотой цепью, сообщили «Известия». Она стоила около девяти миллионов рублей.