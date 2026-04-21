В Забайкалье мужчину осудили на 5,2 года за публикацию четырехлетней давности

В Забайкалье мужчина получил 5,2 года колонии за пост в соцсетях в 2022 году

В Забайкальском крае суд приговорил 43-летнего местного жителя к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима за публикацию четырехлетней давности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Установлено, что в октябре 2022 года в целях публичного оправдания терроризма мужчина разместил в общедоступном канале одной из популярных социальных сетей текст, содержащий оправдание террористической деятельности», — заявили в ведомстве.

Мужчина полностью признал свою вину, сейчас он находится под стражей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.

Военный суд приговорил мужчину к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, а также на два года запретил ему администрировать сайты, каналы, писать комментарии и размещать публикации.

В начале апреля в Краснознаменске задержали местного жителя за публичные призывы к терроризму.