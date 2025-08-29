В Твери задержали местного жителя по фамилии Свободен

Полицейские задержали жителя Твери по фамилии Свободен за мошенничество с кредитами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления внутренних дел.

По данным следствия, в полицию обратился сотрудник банка, сообщивший, что несколько человек взяли кредиты и не возвращали их. Позднее выяснилось, что это был один и тот же 24-летний мужчина, который за минувший год трижды официально менял имя, отчество и фамилию.

В общей сложности он похитил у банка 342 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Возможно, соответствовать нынешней фамилии Свободен сможет не ранее чем через несколько лет.

Ранее подмосковные полицейские рассказали о новых уловках аферистов с банковскими вкладами.