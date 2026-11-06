В Тобольске задержали троих подозреваемых в организации подпольного казино

В Тобольске Тюменской области сотрудники ФСБ задержали троих местных жителей по подозрению в организации незаконных азартных игр. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным ведомства, мужчины предположительно открыли подпольный зал игровых автоматов. Для этого они арендовали нежилое помещение и установили в нем игровые терминалы.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК России (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной преступной группой). Им грозит до 6 лет лишения свободы.