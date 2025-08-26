В Тюмени наказали группу подростков за издевательства над сверстниками

В Тюмени вынесен приговор группе подростков, которые избивали сверстников и фиксировали это на камеру мобильного телефона. Объединенная пресс-служба судов региона сообщила Ura.ru , что молодые люди признаны виновными по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство.

«Признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ. Назначить наказание в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ в размере 100 тысяч рублей в доход государства», — указано в приговоре.

Осужденных освободили от уплаты штрафа, так как они находились в СИЗО во время следствия. Их отправили под стражу в феврале 2024 года, а через пять месяцев меру пресечения сменили на запрет определенных действий. Подростки должны будут выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда — по 10 тысяч рублей с каждого.

Ситуация с нападением школьников на сверстников привлекла внимание руководителя СКР Александра Бастрыкина, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и депутата Госдумы Ярослава Нилова.